На Украине допустили «российский след» в убийстве Фарион

Следователи допускают «российский след» в убийстве бывшего нардепа Верховной рады Украины Ирины Фарион. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко, слова которого передает телеканал «Суспильне ТВ» («Общественное телевидение»).

Он также сообщил, что на месте стрельбы в экс-депутата обнаружили гильзу. Другие детали не приводятся.

По словам министра, к расследованию убийства привлекли почти все силы полиции Львова, а также часть подразделений Львовской области.

До этого Клименко заявил, что поиски стрелка продолжаются. Таким образом он опроверг информацию о том, что нападавшего уже якобы задержали.

19 июля во Львове совершено покушение на Ирину Фарион: женщине выстрелили в область виска около ее дома, врачи не смогли ее спасти. Фарион известна своими жесткими высказываниями о России и русском языке.

В ноябре прошлого года она поссорилась с бойцами «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)* после того, как заявила, что не воспринимает русскоязычных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не считает их украинцами. Экс-командир батальона Максим Жорин пригрозил ей «побратимами из Львова». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кличко назвал убийство Фарион провокацией.