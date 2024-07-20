Кабмин утвердил новые правила договоров между казаками и властями

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила заключения договоров между казачьими обществами и органами, уполномоченными в области обороны. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила были созданы в целях обеспечения поступления казаков в мобилизационный резерв Вооруженных сил РФ, а также других войск и формирований.

В тексте документа указано, что подобные договоры будут определять численность членов казачьих обществ, которые находятся в резерве. В них также будут утверждаться обязанности сторон и сроки соглашений.

В июне заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Валерий Ефремов представил доклад о проделанной работе по привлечению представителей казачьих обществ к участию в природоохранных мероприятиях.

В документе говорится об уровнях взаимодействия с казачьими обществами, находящимися в ведении Минприроды России федеральных госбюджетных учреждений.

Ранее выпускникам Первого казачьего университета присвоили казачьи офицерские чины.