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В ООН приняли резолюцию об учреждении рабочей группы по санкциям

ТАСС: СБ ООН принял резолюцию об учреждении рабочей группы по санкциям

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Depositphotos

Совет Безопасности (СБ) ООН проголосовал за проект резолюции, которая учреждает неформальную рабочую группу по общим вопросам санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Подготовленный США и Мальтой документ приняли на основе консенсуса. Резолюция состоит из шести пунктов. В числе прочего она «учреждает неформальную рабочую группу Совбеза для рассмотрения общих вопросов его санкций».

В группу войдут все члены СБ, ее заседания должны проходить не менее двух раз в год в закрытом формате. При необходимости и согласии всех членов СБ ООН на встречи могут быть приглашены другие страны — члены организации.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что резолюция не может решить все проблемы в сфере применения санкций СБ ООН, однако Москва рассчитывает, «что она станет шагом в правильном направлении и эта работа продолжится».

17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после инцидента во время выступления на Совете Безопасности министра иностранных дел России Сергея Лаврова, у РФ появились сомнения в безопасности штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Ранее Лавров заявил о невыполнении последних решений СБ ООН по Палестине.

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