В ООН приняли резолюцию об учреждении рабочей группы по санкциям

Совет Безопасности (СБ) ООН проголосовал за проект резолюции, которая учреждает неформальную рабочую группу по общим вопросам санкций. Об этом сообщает ТАСС.

Подготовленный США и Мальтой документ приняли на основе консенсуса. Резолюция состоит из шести пунктов. В числе прочего она «учреждает неформальную рабочую группу Совбеза для рассмотрения общих вопросов его санкций».

В группу войдут все члены СБ, ее заседания должны проходить не менее двух раз в год в закрытом формате. При необходимости и согласии всех членов СБ ООН на встречи могут быть приглашены другие страны — члены организации.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что резолюция не может решить все проблемы в сфере применения санкций СБ ООН, однако Москва рассчитывает, «что она станет шагом в правильном направлении и эта работа продолжится».

17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что после инцидента во время выступления на Совете Безопасности министра иностранных дел России Сергея Лаврова, у РФ появились сомнения в безопасности штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке.

Ранее Лавров заявил о невыполнении последних решений СБ ООН по Палестине.