Блинкен оценил возможность поддержки Украины в случае победы Трампа

Нынешняя администрация США не может дать гарантии поддержки Украины в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого передает РИА Новости.

«Каждая администрация имеет возможность самостоятельно определять свою политику. Мы не можем заглядывать в будущее, но неделю назад, на саммите НАТО более 20 стран объявили о подписании соглашений по безопасности с Киевом, рассчитанных на 10 лет», — сказал он.

19 июля Трамп во время выступления на Республиканском национальном съезде заявил, что в случае победы на выборах завершит все международные кризисы, которые, по его словам, создала администрация президента США Джо Байдена.

До этого стало известно, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский запланировали телефонный разговор на 19 июля.

Ранее в Германии оценили потенциал Вэнса в урегулировании украинского конфликта.