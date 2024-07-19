Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Блинкен оценил возможность поддержки Украины в случае победы Трампа

Блинкен признал, что США не гарантируют поддержку Киеву в случае победы Трампа

close
100%
Craig Ruttle/Pool via Reuters

Нынешняя администрация США не может дать гарантии поддержки Украины в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, слова которого передает РИА Новости.

«Каждая администрация имеет возможность самостоятельно определять свою политику. Мы не можем заглядывать в будущее, но неделю назад, на саммите НАТО более 20 стран объявили о подписании соглашений по безопасности с Киевом, рассчитанных на 10 лет», — сказал он.

19 июля Трамп во время выступления на Республиканском национальном съезде заявил, что в случае победы на выборах завершит все международные кризисы, которые, по его словам, создала администрация президента США Джо Байдена.

До этого стало известно, что Трамп и президент Украины Владимир Зеленский запланировали телефонный разговор на 19 июля.

Ранее в Германии оценили потенциал Вэнса в урегулировании украинского конфликта.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами