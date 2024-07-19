Байден заявил, что возобновит свою избирательную кампанию на следующей неделе

Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден планирует возобновить свою избирательную кампанию на следующей неделе. Об этом со ссылкой на заявление главы государства сообщает РИА Новости.

В настоящее время из-за COVID-19 Байден остается на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр.

В том же сообщении он прокомментировал недавнее полуторачасовое выступление своего соперника, экс-президента США Дональда Трампа. Байден заявил, что «это все тот же Трамп, которого народ США отверг четыре года назад» и отметил, что Трамп «сделал акцент на собственных стенаниях, не представив плана по объединению страны и улучшения качества жизни американских работников».

19 июля сообщалось, что букмекеры США оценивают вероятность снятия Байденом своей кандидатуры в 84%, поскольку президент «самокопается» по сравнению с ожидаемым уходом. New York Post отмечает, что до неудачных для Байдена дебатов с Трампом эта вероятность оценивалась в американских букмекерских конторах в 19%.

О шансах Байдена остаться в президентской гонке — в материале «Газеты.Ru»

Ранее Белый дом отверг сообщения о возможном выходе Байдена из предвыборной гонки.