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Байден заявил, что возобновит свою избирательную кампанию на следующей неделе

Байден продолжит избирательную кампанию после выздоровления от COVID-19

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Tom Brenner/Reuters

Заразившийся коронавирусом президент США Джо Байден планирует возобновить свою избирательную кампанию на следующей неделе. Об этом со ссылкой на заявление главы государства сообщает РИА Новости.

В настоящее время из-за COVID-19 Байден остается на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр.

В том же сообщении он прокомментировал недавнее полуторачасовое выступление своего соперника, экс-президента США Дональда Трампа. Байден заявил, что «это все тот же Трамп, которого народ США отверг четыре года назад» и отметил, что Трамп «сделал акцент на собственных стенаниях, не представив плана по объединению страны и улучшения качества жизни американских работников».

19 июля сообщалось, что букмекеры США оценивают вероятность снятия Байденом своей кандидатуры в 84%, поскольку президент «самокопается» по сравнению с ожидаемым уходом. New York Post отмечает, что до неудачных для Байдена дебатов с Трампом эта вероятность оценивалась в американских букмекерских конторах в 19%.

О шансах Байдена остаться в президентской гонке — в материале «Газеты.Ru»

Ранее Белый дом отверг сообщения о возможном выходе Байдена из предвыборной гонки.

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