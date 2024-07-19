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Букмекеры США уверены, что Байден снимется с выборов

NYP: букмекеры США оценивают шансы снятия Байденом своей кандидатуры в 84%

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J. Scott Applewhite/Pool/Global Look Press

Букмекеры в США оценивают вероятность выбытия Джо Байдена из президентской гонки в 84%. Об этом сообщает New York Post.

«Шансы Байдена на то, что он не будет участвовать в выборах 2024 года взлетают до 84%, поскольку президент «самокопается» по сравнению с ожидаемым уходом», — говорится в публикации.

New York Post отмечает, что, по данным букмекерских контор, вероятность выбытия Байдена из президентской гонки резко возросла после его неудачных дебатов против бывшего президента Дональда Трампа, состоявшихся на телеканале CNN 27 июня. До того вероятность такого развития событий оценивалась как небольшая (19%).

Со ссылкой на различные неофициальные источники издание отмечает, что сам Байден всерьез рассматривает возможность снятия своей кандидатуры, хотя его официальные заявления не таковы.

19 июля сообщалось, что семья Байдена обсуждает возможный план по его отказу от участия в выборах. Об этом сообщила телекомпания NBC, ссылаясь на два источника, знакомых с обсуждениями. При этом в случае выхода Байден «должен предоставить Демократической партии наилучшие возможности победить Дональда Трампа».

Новость об обсуждении снятия кандидатуры Байдена в его семье была опровергнута Белым домом.

Ранее в штабе Байдена сообщили о его решимости победить Трампа.

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Выборы в США — 2024
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