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В Евросоюзе обсудят несогласованные с Брюсселем действия Орбана

РИА: в ЕС обсудят последствия для Венгрии за несогласованные действия

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Leah Millis/Reuters

Главы МИД Европейского союза на заседании 22 июля планируют обсудить возможные последствия для Венгрии в связи с миротворческими усилиями премьер-министра страны Виктора Орбана, которые он не согласовал с Брюсселем. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленный европейский источник.

«Не могу ответить на вопрос о том, какие будут последствия для Венгрии, однако этот вопрос будет подниматься министрами на Совете 22 июля», — сказал он.

Источник уточнил, что в Евросоюзе недовольны тем, что, в соответствии с пониманием Венгрии, именно Брюссель является «стороной войны», тогда как большинство государств союза, по его словам, не желают мира «на любых условиях», выступая за реализацию так называемого мирного плана Владимира Зеленского.

До этого Орбан заявлял, что шаги миссии Венгрии по урегулированию ситуации на Украине не разглашаются, так как внешние силы могут помешать этому процессу.

18 июля премьер-министр Венгрии опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок на Украину, в Россию, в Китай и США.

Накануне немецкий таблоид Bild написал о том, что Орбан в письме к председателю Евросовета призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем по мирной конференции для разрешения конфликта на Украине.

Ранее глава Евросовета описал поездку Орбана к Путину двумя словами.

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