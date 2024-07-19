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В Крыму выступили за принятие более жестких мер для иностранных разведчиков

Аксенов высказался за принятие более жестких мер против разведчиков в Крыму

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что необходимо принять более жесткие меры для тех, кто занимается разведывательной деятельностью на полуострове. Об этом он сказал корреспонденту ВГТРК Ольге Курлаевой в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, такие меры нужны с точки зрения угроз, которые создают иностранные беспилотные летательные аппараты, парящие близ границ Крыма.

18 июля глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что на полуострове приняты необходимые меры безопасности с учетом угроз, исходящих от Украины. По его словам, Киев может выступать «с любыми заявлениями и анонсировать планы по захвату полуострова», но Крым является неотъемлемой частью России.

В начале июля сообщалось, что над акваторией Черного моря заметили американский стратегический беспилотник RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным «Forte16».

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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