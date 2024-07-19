Бастрыкин направил в Госдуму предложения по регулированию миграции

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Госдуму предложения по противодействию преступности в сфере миграции и совершенствованию миграционной политики. Об этом говорится в Telegram-канале Следкома.

СК предлагает жестче подходить к вопросу лишения гражданства для натурализованных граждан — предлагается добавить к возможности лишения гражданства РФ за факт приготовления, покушения или совершения любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления. Также отягчающим обстоятельством предлагается сделать нелегальное пребывание в стране.

Также предлагается ввести процедуры биометрии, дактилоскопии, геномной регистрации, цифрового учета места работы и жительства для всех въезжающих граждан, запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах». Кроме того, приобретение гражданства РФ должно быть синхронизировано с постановкой на воинский учет.

Также внесены предложения, которые возлагают обязанности на работодателей, нанимающих иностранцев.

До этого Следственный комитет РФ сообщил, что число экстремистских преступлений в России, совершенных иностранными гражданами, выросло на 55% за первое полугодие 2024 года. До этого в Госдуме предложили считать тяжкими все связанные с незаконной миграцией преступления. Там также выступили за введение внесудебной блокировки сайтов, рекламирующих услуги по нелегальному получению документов иностранцами.

Ранее МВД России сообщало, сколько нелегальных мигрантов выслали из страны в 2024 году.