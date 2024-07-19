Депутат Матвеев рассказал о самочувствии после нападения на него

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев впервые рассказал о своем самочувствии после нападения на него мигрантов. Его слова передает «360».

Депутат сообщил, что в целом чувствует себя нормально, но еще присутствует некоторый дискомфорт.

«Еду сейчас не перевязку, голова болит, конечно. Болит место удара, где зашили, в остальном, считаю, нормально отделался, легко», — сказал Матвеев, отметив, что он даже не заметил, кто и как нанес ему удар.

По словам депутата, ему необходимо ходить на перевязки до тех пор, пока не снимут швы. Это произойдет примерно через десять дней.

Матвеев уточнил, что на него напали из-за его попытки остановить драку между мужчинами. Депутат отметил, что одного из нападавших пришлось задерживать своими силами, а сбежавших искали правоохранительный органы. По его словам, полиция ехала около 40 минут на место происшествия.

«Про полицию отдельный разговор. Я не ропщу, констатирую факт — уровень преступности растет, остро не хватает экипажей», — добавил депутат.

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