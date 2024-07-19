В Госдуме до конца месяца ожидаются изменения на руководящих постах

Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»), а также председатели комитета по энергетике Павел Завальный («Единая Россия») и комитета по спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) до конца июля оставят свои должности. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на три источника.

По данным журналистов, 22 июля Совет Госдумы рассмотрит проекты постановлений об уходе этих депутатов со своих должностей в нижней палате. После этого, на заседании 24 июля, Госдума рассмотрит вопрос о смене руководства.

Источники рассказали, что освобождение постов необходимо для отставных членов правительства РФ, которые баллотируются в Госдуму.

До источники газеты «Ведомости» сообщали, что бывший вице-премьер Виктория Абрамченко, экс-министр энергетики Николай Шульгинов и экс-министр спорта Олег Матыцин могут стать депутатами Госдумы. Абрамченко может занять пост вице-спикера ГД, который занимает экс-кандидат в президенты Вячеслав Даванков, депутат от партии «Новые люди».

В начале июля источники «БИЗНЕС Online» рассказали, что бывший министр спорта РФ, а ныне советник премьер-министра по спорту Олег Матыцин может возглавить комитет Государственной думы по физической культуре и спорту.

Ранее певец Родион Газманов сообщил, что баллотируется в депутаты Мосгордумы.