Американский обозреватель утверждает, что Байден снимается с выборов

Президент США Джо Байден принял решение выйти из предвыборной гонки, и его приемник на пост главы государства будет определен в августе. Об этом заявил американский политический обозреватель и комментатор телеканала Newsmax Марк Халперин.

«Президент Байден согласился выйти из гонки в качестве кандидата от демократов. Это произойдет уже на нынешних выходных. Речь для него составляется», — утверждает Халперин, который ссылается на большое количество собственных источников среди членов Демократической партии США.

ри этом, как отмечает обозреватель, Байден намерен продолжать выполнять обязанности президента до конца срока. Также Халеприн утверждает, что Байден не собирается поддерживать на предстоящих выборах кандидата от демократов вице-президента Камалу Харрис.

Байден согласился выйти из предвыборной гонки под давлением ведущих демократов, включая Барака Обаму и Нэнси Пелоси, а также из-за низких шансов на победу после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом 27 июня, отметил Халперин, заключил Халперин.

Ранее один из спонсоров Байдена подготовил речь о его выходе из президентской гонки в США.