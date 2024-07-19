Трамп встретился с главой Секретной службы США

Экс-президент США Дональд Трамп встретился с главой Секретной службы Кимберли Читл. Об этом сообщает телеканал ABC.

«[Бывший президент Дональд] Трамп встретился с директором Секретной службы [Ким] Кимберли Читл», — сообщают журналисты.

Отмечается, что встреча состоялась во вторник, 16 июля, в отеле бывшего президента в Милуоки. При этом неизвестно, что обсуждалось на встрече.

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло 13 июля на митинге в штате Пенсильвания. В политика несколько раз выстрелил молодой человек, находившийся на крыше стоявшего рядом производственного здания. Трамп получил легкое ранение — одна из пуль задела ухо. Нападавшего ликвидировали на месте происшествия.

Позже стало известно, что Секретная служба заметила стрелявшего в Трампа американца за час до покушения. Экс-министр обороны США Марк Эспер заявил, что покушение на бывшего американского президента Дональда Трампа стало возможным в результате грубой ошибки служб безопасности.

Ранее Трамп изменил текст обращения к республиканцам после покушения.