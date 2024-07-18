Орбан оценил политику Евросоюза по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в отчете для главы Евросовета Шарля Мишеля заявил, что Евросоюз до сих пор лишь копировал провоенную политику США по Украине. Об этом сообщается на сайте Орбана.

По мнению венгерского премьера, у Евросоюза до сих пор не было суверенной и независимой стратегии или плана по политическим действиям. Орбан также предложил Мишелю обсудить, рационально ли в дальнейшем продолжать политику США.

Премьер добавил, что сегодня ЕС может найти окно возможностей с моральной и рациональной основой, чтобы начать новую главу с собственной политикой. В ее рамках можно приложить усилия над снижением напряженности, а также над созданием условий для временного прекращения огня или начала мирных переговоров.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал свой отчет главе Евросовета Шарлю Мишелю по итогам поездок на Украину, в Россию, в Китай и США.

Накануне немецкий таблоид Bild написал о том, что Орбан в письме к председателю Евросовета призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем по мирной конференции для разрешения конфликта на Украине.

Ранее глава Евросовета описал поездку Орбана к Путину двумя словами.