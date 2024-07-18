Еврокомиссия начинает формировать новый состав

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала сформировать гендерно сбалансированную ЕК к середине августа. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что в ближайшие недели пригласит страны Евросоюза для определения кандидатов в новую Еврокомиссию, а также попросит их представить двух кандидатов: мужчину и женщину.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что проведет с кандидатами интервью и выберет лучших, которые разделяют приверженность Европе.

До этого фон дер Ляйен заявила, что вступление государств в Евросоюз всегда будет основано на заслугах претендующих на евроинтеграцию стран.

Накануне сообщалось, что фон дер Ляйен в случае переизбрания на свой пост на второй срок предложит превратить ЕС в «оборонный союз», а также создать в регионе единую систему ПВО Евросоюза.

При этом фон дер Ляйен также пообещала не сворачивать политику «зеленых», если она будет переизбрана на второй пятилетний срок на посту главы Европейской комиссии.

Ранее в Венгрии пожаловались на работу фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии.