Эксперт раскрыл, изменится ли политика ЕС после переизбрания фон дер Ляйен

Риторика Европейского союза (ЕС) в отношении России никак не изменится после переизбрания Урсулы фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии (ЕК). Такое мнение в беседе с RT высказал эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов. По его словам, кандидатура утвержденного председателя ЕК вполне устраивает большинство ведущих европейских стран.

«Так что преемственность курса будет стопроцентная. Никаких неожиданностей нам не следует ожидать, связанных с тем, что будет как-то изменена риторика относительно СВО, относительно России. Это означает, что нам необходимо готовиться, как и раньше, к стратегическому противостоянию на длительную перспективу», — сказал Денисов.

Он добавил, что руководство ЕК в лице Урсулы фон дер Ляйен приемлемо не только для ЕС, но и для США.

18 июля стало известно, что действующую главу ЕК фон дер Ляйен переизбрали на новый пятилетний срок.

Решение было принято в ходе заседания депутатов Европейского парламента (ЕП) нового созыва, которое прошло во французском городе Страсбурге.

По информации СМИ, кандидатуру фон дер Ляйен поддержал 401 депутат. Еще 284 парламентария высказались против и 15 законодателей решили воздержаться.

Ранее глава ЕК рассказала о желании превратить ЕС в «оборонный союз».