Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан попробует убедить лидеров Европы в необходимости урегулирования на Украине

Орбан заявил, что на саммите ЕПС попытается отвадить лидеров от войны на Украине

close
100%
Virginia Mayo/AP

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в ходе саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании намерен убедить лидеров других стран в необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил сам премьер-министр, запись с которым появилась на YouTube-канале издания The Independent.

Политик 18 июля прибыл во дворец Бленхейм в графстве Оксфордшир, где состоится саммит. До начала мероприятия он пообщался с журналистами и рассказал о своих планах на эту встречу.

«Решение [конфликта на Украине] не на поле боя. Решение — за столом переговоров. Прекращение огня и мирные переговоры. Вот в этом я пытаюсь их (европейских лидеров. — «Газета.Ru») убедить. Но на это нужно время», — сказал Орбан.

До этого венгерский премьер-министр рассказал, что многие западные страны хотят продолжения боевых действий на Украине. По его словам, большинство государств коллективного Запада уверены в своей способности «взять верх» над РФ.

В связи с этим глава правительства предрек долгий путь до урегулирования кризиса. Он подчеркнул, что сам не верит в проигрыш Москвы.

Ранее в Венгрии заявили, что президентские выборы в США станут «переломным моментом» для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами