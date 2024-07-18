Орбан попробует убедить лидеров Европы в необходимости урегулирования на Украине

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан в ходе саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Великобритании намерен убедить лидеров других стран в необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил сам премьер-министр, запись с которым появилась на YouTube-канале издания The Independent.

Политик 18 июля прибыл во дворец Бленхейм в графстве Оксфордшир, где состоится саммит. До начала мероприятия он пообщался с журналистами и рассказал о своих планах на эту встречу.

«Решение [конфликта на Украине] не на поле боя. Решение — за столом переговоров. Прекращение огня и мирные переговоры. Вот в этом я пытаюсь их (европейских лидеров. — «Газета.Ru») убедить. Но на это нужно время», — сказал Орбан.

До этого венгерский премьер-министр рассказал, что многие западные страны хотят продолжения боевых действий на Украине. По его словам, большинство государств коллективного Запада уверены в своей способности «взять верх» над РФ.

В связи с этим глава правительства предрек долгий путь до урегулирования кризиса. Он подчеркнул, что сам не верит в проигрыш Москвы.

Ранее в Венгрии заявили, что президентские выборы в США станут «переломным моментом» для Украины.