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Стало известно об участии Алиева в саммите Европейского политического сообщества

АзерТАдж: Алиев примет участие в саммите Европейского политического сообщества

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РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев планирует принять участие в саммите Европейского политического сообщества (ЕПС), который состоится 18 июля в графстве Оксфордшир под Лондоном. Об этом сообщает государственное информационное агентство АзерТАдж.

«Ильхам Алиев по приглашению премьер-министра Великобритании Кира Стармера находится с рабочим визитом в Англии для участия в четвертом Саммите Европейского политического сообщества», — говорится в публикации.

Программа азербайджанского лидера в рамках саммита не раскрывается.

До этого газета Financial Times сообщила, что Великобритания и Европейский союз намерены провести двусторонний саммит в рамках попытки нового британского премьера «перезагрузить» отношения с партнерами в Европе после Brexit.

Источник издания подчеркнул, что глава Евросовета Шарль Мишель планирует обсудить идею проведения форума со Стармером на полях саммита Европейского политического сообщества.

Ранее новый премьер Британии высказался по Украине в духе предшественника.

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