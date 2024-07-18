Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Компартия Китая исключила Цинь Гана из Центрального комитета

Экс-главу МИД Китая Цинь Гана исключили из ЦК Компартии КНР

close
100%
Michael Kappeler/Pool/Reuters

Руководство Коммунистической партии Китая (КПК) решило исключить из Центрального комитета бывшего главу министерства иностранных дел КНР Цинь Гана. Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном по итогам 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва, передает ТАСС.

«Пленум постановил принять заявление Цинь Гана о сложении полномочий и освободить его от должности члена Центрального комитета», — говорится в публикации.

Цинь Ган возглавил МИД КНР в конце декабря 2022 года. В конце июля 2023 года его сняли с этой должности по решению Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). Главой МИД Китая стал Ван И. На заседании председательствовал глава Постоянного комитета Чжао Лэцзи, соответствующий указ подписал председатель КНР Си Цзиньпин. Газета The Wall Street Journal сообщала, что Цинь Гана могли уволить за внебрачные отношения в США в тот период, когда он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла в Вашингтоне.

Ранее бывшего главу China Everbright исключили из Компартии Китая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами