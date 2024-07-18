Компартия Китая исключила Цинь Гана из Центрального комитета

Руководство Коммунистической партии Китая (КПК) решило исключить из Центрального комитета бывшего главу министерства иностранных дел КНР Цинь Гана. Об этом сообщается в коммюнике, опубликованном по итогам 3-го пленума ЦК КПК 20-го созыва, передает ТАСС.

«Пленум постановил принять заявление Цинь Гана о сложении полномочий и освободить его от должности члена Центрального комитета», — говорится в публикации.

Цинь Ган возглавил МИД КНР в конце декабря 2022 года. В конце июля 2023 года его сняли с этой должности по решению Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (парламент). Главой МИД Китая стал Ван И. На заседании председательствовал глава Постоянного комитета Чжао Лэцзи, соответствующий указ подписал председатель КНР Си Цзиньпин. Газета The Wall Street Journal сообщала, что Цинь Гана могли уволить за внебрачные отношения в США в тот период, когда он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла в Вашингтоне.

Ранее бывшего главу China Everbright исключили из Компартии Китая.