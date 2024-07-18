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В МИД РФ заявили, что у Москвы нет предпочтений по персоналиям президента США

Рябков: у РФ нет предпочтений по персоналиям президента США

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Россия не имеет предпочтений по тому, кто станет президентом США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Разговор на эту тему неуместен с учетом того, что у нас нет предпочтений по персоналиям и мы никогда не вмешиваемся в чужие выборы», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что на данный момент говорить о шансах на избрание президентом США того или другого претендента еще преждевременно. Однако вне зависимости от того, кто в итоге победит на выборах, США вряд ли изменят свой подход к происходящему на Украине, отметил замминистра.

До этого заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук заявил, что если кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп одержит победу на выборах, то поддержка Украины не прекратится в одночасье.

Большая часть средств, выделяемых на помощь Киеву, в действительности идет в военно-промышленный комплекс США, считает Демчук.

Ранее в Госдуме предрекли США колоссальные потрясения в связи с выборами.

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Выборы в США — 2024
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