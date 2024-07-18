В МИД РФ заявили, что у Москвы нет предпочтений по персоналиям президента США

Россия не имеет предпочтений по тому, кто станет президентом США. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Разговор на эту тему неуместен с учетом того, что у нас нет предпочтений по персоналиям и мы никогда не вмешиваемся в чужие выборы», — сказал он.

Рябков подчеркнул, что на данный момент говорить о шансах на избрание президентом США того или другого претендента еще преждевременно. Однако вне зависимости от того, кто в итоге победит на выборах, США вряд ли изменят свой подход к происходящему на Украине, отметил замминистра.

До этого заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук заявил, что если кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп одержит победу на выборах, то поддержка Украины не прекратится в одночасье.

Большая часть средств, выделяемых на помощь Киеву, в действительности идет в военно-промышленный комплекс США, считает Демчук.

Ранее в Госдуме предрекли США колоссальные потрясения в связи с выборами.