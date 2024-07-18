Политолог назвал ключевое различие между Байденом и Трампом

Политический обозреватель Андрей Перла в беседе с Tsargrad.tv назвал главное различие в политике экс-президента США Дональда Трампа и нынешнего американского лидера Джо Байдена. По его словам, у истеблишмента в Соединенных Штатах есть выбор, кого считать врагом номер один, а кого врагом ситуативным, — номер два. Для Трампа, в отличие от Бадена, Россия не является ключевым противником, пояснил он.

»Трамп полагает, что война на Украине, которую США ведут против России силами Украины, силами оружия НАТО, вкладывая туда большие деньги и ресурсы, это неправильно. Не потому что он к России хорошо относится, а потому что он считает, что эти ресурсы нужно направить на противостояние с Китаем», — сказал Перла.

16 июля издание Financial Times со ссылкой на письмо премьера Венгрии Виктора Орбана главе Евросовета Шарлю Мишелю сообщило, что Трамп в случае своей победы на президентских выборах в ноябре сразу потребует провести мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

В документе сказано, что Трамп будет немедленно готов действовать как посредник в мирном урегулировании. У него есть детальные и убедительные планы.

До этого глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва и Вашингтон провели неафишируемые консультации с участием политологов по украинскому конфликту. По его словам, обсуждался вопрос о включении в будущие мирные договоренности отмены законов, запрещающих русский язык на Украине.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не боится переизбрания Дональда Трампа.