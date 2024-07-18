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Вэнс согласился выдвигаться на пост вице-президента США

Вэнс будет выдвигаться на пост вице-президента США от Республиканской партии

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United States Congress

Джеймс Дэвид Вэнс официально объявил о своем согласии выдвигаться на должность вице-президента США от Республиканской партии на предстоящих выборах. Об этом пишет ТАСС.

В выступлении на национальном съезде республиканцев в Милуоки в штате Висконсин он выразил благодарность за предложение и поддержал предложение о своем участии в предстоящих выборах.

Вэнс подчеркнул, что в случае победы на выборах Республиканская партия будет поддерживать принципы свободы слова и открытого обмена идеями. Он также отметил, что демократы, по его мнению, избегают дискуссий и не стремятся к поиску лучших решений.

Джеймс Дэвид Вэнс, 39-летний сенатор-республиканец от штата Огайо, представляет этот штат в конгрессе США с января 2023 года. Он служил в Корпусе морской пехоты США. В 2009 году с отличием окончил бакалавриат Университета штата Огайо, а затем продолжил обучение в Йельском университете, которое окончил в 2013 году.

Перед началом политической карьеры работал в венчурных компаниях и опубликовал в 2016 году мемуары, которые стали бестселлерами. Он женат на адвокате Уше Вэнс, у пары трое детей.

На выборах в сенат конгресса США 2022 года Вэнс победил кандидата от демократов Тима Райана, заручившись поддержкой Дональда Трампа. В своих выступлениях он поддерживает прекращение поставок вооружений на Украину.

Ранее сын Трампа оценил политические амбиции Вэнса.

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Выборы в США — 2024
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