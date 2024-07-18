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Байден обиделся на Маска за его поддержку республиканцев и Трампа

Байден заявил, что он устал от Маска, который хочет купить выборы

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Yves Herman/Reuters

Джо Байден обиделся на бизнесмена Илона Маска за то, что он поддерживает республиканцев и Дональда Трампа. Соответствующую запись действующий президент США оставил в своем аккаунте в сети Х.

«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — написал Байден, прикрепив к сообщению ссылку для пожертвований демократам.

16 июля сообщалось, что Маск будет ежемесячно жертвовать десятки миллионов долларов на кампанию Трампа. Издание Wall Street Journal полагает, что сумма регулярных траншей будет составлять $45 млн в месяц.

До того Маск назвал Трампа самым крутым кандидатом в президенты со времен Рузвельта. Он заявил, что полностью поддерживает Трампа и рассчитывает, что тот в скором времени пойдет на поправку после покушения.

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа, которого Республиканская партия позднее официально выдвинула кандидатом в президенты США. В политика выстрелили несколько раз. После стрельбы он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Маск назвал виновных в попытке покушения на Трампа.

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Выборы в США — 2024
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