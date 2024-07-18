Президент России провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин и наследный принц, председатель Совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В беседе были затронуты актуальные вопросы сотрудничества двух стран в сфере политики, экономики и энергетики.

«Отмечена важность продолжения тесной координации в рамках «ОПЕК плюс» в целях обеспечения стабильности на рынке энергоносителей», — говорится в публикации.

Стороны договорились о продолжении контактов на разных уровнях.

15 июля сообщалось, что Саудовская Аравия пригрозила Евросоюзу на случай конфискации российских активов. В этом случае королевство может распродать долговые бумаги ЕС.

Общие вложения стран Персидского залива в евро и ценные бумаги Евросоюза составляют порядка €15,1 млрд. При этом резервы Европейского центрального банка (ЕЦБ) оцениваются в €69 млрд, из которых €51 млрд номинирован в валюте, а оставшиеся €18 млрд — в золоте.

Ранее в Кремле прокомментировали намерение Саудовской Аравии продать ценные бумаги ЕС.