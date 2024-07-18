Венгрия предложила себя в качестве посредника урегулирования конфликта Украины и России

Венгрия готова стать площадкой для мирных переговоров Украины и России. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает РИА Новости.

По словам Сийярто, вскоре после начала боевых действий он связывался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой администрации президента Украины Андреем Ермаком.

«Я сказал им обоим одно и то же — что Венгрия всегда готова содействовать переговорам», — отметил Сийярто.

Он добавил, что в случае начала переговоров обеим сторонам будут предоставлены равные условия, равная безопасность и равные шансы на изложение своей позиции. Министр отметил, что предложение о мирных переговорах на территории Венгрии действует и сейчас.

17 июля Сийярто рассказал, что Венгрия призывает ЕС открыть каналы связи с Россией в целях урегулирования украинского кризиса, при этом коммуникации с Киевом также должны быть сохранены. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Ранее в Венгрии назвали возможные сроки новой конференции по Украине.