В США рассказали об отсутствии среди республиканцев консенсуса об уровне поддержки Украины

В Республиканской партии США нет консенсуса относительно уровня поддержки Украины, заявил экс-претендент на пост главы государства, бывший губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон. Об этом сообщает ТАСС.

Политик выразил мнение, что кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп умеет вести переговоры и ясно дал понять, что хотел бы закончить конфликт на Украине. При этом Хатчинсон подчеркнул, что в Республиканской партии нет единого мнения об уровне и продолжении поддержки Украины и о путях решения этой проблемы. В настоящее время лишь ведутся дебаты.

До этого лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что рост популярности Трампа после совершенного на него покушения может усмирить сторонников поставок оружия и денег на Украину.

17 июля сообщалось, что республиканцы уличили президента США Джо Байдена в слабости из-за украинского конфликта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится переизбрания Дональда Трампа.