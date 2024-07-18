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Суд оштрафовал итальянскую журналистку за оскорбление Мелони

Stampa: суд приговорил к штрафу оскорбившую Мелони итальянскую журналистку

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Global Look Press

Итальянский суд оштрафовал 36-летнюю журналистку Джулию Кортезе за размещенные в социальной сети оскорбительные публикации в адрес премьер-министра страны Джорджи Мелони. Об этом сообщает газета Stampa.

В октябре 2021 года, когда Мелони еще не являлась главой правительства, Кортезе опубликовала ее фейковый фотоснимок с портретом диктатора Бенито Муссолини. Мелони в своих социальных сетях опровергла подлинность фотографии и пригрозила Кортезе судом. В ответ журналистка написала еще два оскорбительных поста.

На днях суд Милана признал Кортезе виновной и обязал ее выплатить премьер-министру компенсацию в размере €5 тыс. Кроме того, журналистка обязана заплатить €1200 штрафа и €3500 за судебные издержки. Примечательно, что журналистка оказалась оправдана за публикацию фотографии Мелони на фоне портрета Муссолини. Суд посчитал, что в данном случае отсутствует состав преступления.

После вынесенного приговора Мелони заявила, что намерена передать выигранные средства на благотворительность.

До этого Мелони сообщила, Байден произвел хорошее впечатление на саммите НАТО.

Ранее сообщалось, что Мелони не ответила на звонки премьера Греции.

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