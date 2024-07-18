В США стало известно, что снайпер передавал сведения о стрелке до покушения на Трампа

Снайпер, входивший в состав тактической группы по обеспечению безопасности предвыборного митинга экс-президента Дональда Трампа в Пенсильвании, заметил смотревшего в прицел стрелка и сделал его фотографию. Об этом, ссылаясь на источник в местных правоохранительных органах, сообщает американский телеканал CBS News.

Собеседник телеканала рассказал, что тактическая группа состояла из трех снайперов и располагалась внутри здания, которое покушавшийся на Трампа использовал при нападении. Один из снайперов заметил, что мужчина смотрит в прицел винтовки, сфотографировал его и передал информацию на командный пункт.

Затем двое полицейских попытались забраться на крышу, но преступник уже начал стрелять по участникам митинга.

До этого экс-министр обороны США Марк Эспер заявил, что покушение на Трампа стало возможным в результате грубой ошибки служб безопасности.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее генеральный инспектор МВБ США начал расследование покушения на Трампа.