Российские и американские политологи провели встречи по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров после заседания Совета Безопасности ООН сообщил о непубличных контактах политологов из РФ и США по Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Я вам скажу доверительно: у нас были не афишировавшиеся контакты по линии политологов (но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств) с американцами», — рассказал он.

По словам Лаврова, на встрече российские специалисты спросили у американских коллег о перспективах отмены законов о дерусификации Украины, в ответ на что они услышали, что США не намерены вмешиваться во внутренние дела Украины и настаивать на каком-то решении этого вопроса.

До этого Лавров рассказал об усилиях РФ и КНР по созданию новой системы безопасности.

Руководитель МИД РФ уточнил, что речь идет о системе безопасности, основанной на равноправии и уважении интересов друг друга. По словам министра, создание соответствующей модели международного сотрудничества займет немало времени. При этом он подчеркнул, что в ней также будет место для западных государств.

Ранее Лавров язвительно обратился к постпреду США в ООН.