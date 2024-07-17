В Раде пообещали не вручать повестки на улице

Депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк заявил, что на Украине сотрудники военкоматов не будут вручать повестки военнообязанным на улице. Его слова приводит телеканал «Общественное».

«Работники ТЦК и СП (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, украинский аналог военкомата. — «Газета.Ru») не будут вручать повестки на улице, а будут присылать их по месту регистрации», — сказал он.

При этом депутат отметил, что сотрудники военкоматов имеют право проверять у граждан военно-учетные документы, включая данные в приложении «Резерв» или военный билет.

Цымбалюк заверил, что забронированных от мобилизации или имеющих отсрочку работников не будут направлять на прохождение военно-лечебной. Он добавил, что имеющие отсрочку, смогут при необходимости автоматически ее обновить без посещения ТЦК, через «Резерв+».

До этого депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что сотрудники ТЦК нередко предлагают гражданам Украины уточнить свои персональные данные, но после этого заставляют их проходить медицинскую комиссию и отправляют на полигон.

Ранее на Украине признали, что мобилизованным не дают шанса нормально пройти военно-врачебную комиссию.