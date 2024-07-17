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В Раде пообещали не вручать повестки на улице

Депутат Рады Цымбалюк: повестки военнообязанным не будут вручать на улице

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Shutterstock

Депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк заявил, что на Украине сотрудники военкоматов не будут вручать повестки военнообязанным на улице. Его слова приводит телеканал «Общественное».

«Работники ТЦК и СП (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, украинский аналог военкомата. — «Газета.Ru») не будут вручать повестки на улице, а будут присылать их по месту регистрации», — сказал он.

При этом депутат отметил, что сотрудники военкоматов имеют право проверять у граждан военно-учетные документы, включая данные в приложении «Резерв» или военный билет.

Цымбалюк заверил, что забронированных от мобилизации или имеющих отсрочку работников не будут направлять на прохождение военно-лечебной. Он добавил, что имеющие отсрочку, смогут при необходимости автоматически ее обновить без посещения ТЦК, через «Резерв+».

До этого депутат Верховной рады Георгий Мазурашу заявил, что сотрудники ТЦК нередко предлагают гражданам Украины уточнить свои персональные данные, но после этого заставляют их проходить медицинскую комиссию и отправляют на полигон.

Ранее на Украине признали, что мобилизованным не дают шанса нормально пройти военно-врачебную комиссию.

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