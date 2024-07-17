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В Совфеде оценили призыв президента Польши к НАТО о подготовке к войне с РФ

Сенатор Джабаров: Россия не угрожает ни одной из стран НАТО

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Miguel Angelo Pereira/AP

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о том, что выполнение Россией целей специальной военной операции на Украине может привести к войне с НАТО. Сенатор назвал данное заявление безответственным.

«Наш президент неоднократно говорил: мы никакой стране НАТО не угрожаем», — напомнил Джабаров.

Он предположил, что подобными заявлениями Варшава пытается выбить дополнительное военное финансирование до президентских выборов в США.

17 июля Дуда заявил, что странам НАТО необходимо увеличить свои войска для войны с Россией. При этом, по его словам, альянс не собирается первым нападать, нужно просто выглядеть «достаточно сильными».

Польский лидер выразил мнение, что можно уже не считать, сколько времени осталось до возможного конфликта, а сразу готовиться. Также он оценил «мирную миссию» премьера Венгрии. Он считает, что Виктор Орбан «просто боится» более масштабного конфликта в Европе. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Польше призвали увеличить количество убежищ из-за «особой ситуации».

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