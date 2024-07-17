Глава Саранска досрочно ушел в отставку

Глава Саранска Игорь Асабин досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает администрация города в своем Telegram-канале.

«На 38-й сессии Совета депутатов городского округа Саранск седьмого созыва по собственному желанию сложил свои полномочия глава городского округа Саранск Игорь Асабин», — говорится в публикации.

Причины досрочной отставки не приводятся.

Исполняющим обязанности главы Саранска назначили заместителя главы — директора департамента строительства Владимира Быкова.

Асабин был избран главой Саранска 29 декабря 2021 года.

5 июля в отставку ушел мэр оренбургского города Орска Василий Козупица. 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал. Это привело к затоплению целых поселков, из зоны бедствия эвакуировали тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу.

Жители Орска с протестом пришли к администрации города и высказали недовольство действиями властей в связи с затоплением. Они потребовали отправить Козупицу в отставку.

Ранее в РГГУ объяснили отставку руководства вуза.