В США заявили, что Украина может лишиться поддержки Запада

Украина на фоне провалов ВСУ на поле боя может лишиться поддержки со стороны Запада. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Как долго продлится политическая и военная поддержка Запада, имеющая решающее значение для ее борьбы?» — задается вопросом издание.

Отмечается, что кандидатура на пост вице-президента от республиканцев США Джей Ди Вэнс существенно уменьшает шансы Украины на продолжение военное и финансовой помощи ВСУ от Соединенных Штатов, поскольку экс-президент США Дональд Трамп имеет шансы победить в президентской гонке.

До этого сообщалось, что США сократят или вовсе прекратят помощь Украине в следующем году, если к власти придет Трамп, а вице-президентом при нем станет Вэнс.

Ранее Вэнс пообещал, что при Трампе «всем будет лучше».