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В США заявили, что Украина может лишиться поддержки Запада

AP: Украина рискует потерять военно-политическую поддержку Запада

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Jacquelyn Martin/AP

Украина на фоне провалов ВСУ на поле боя может лишиться поддержки со стороны Запада. Об этом сообщает агентство Associated Press.

«Как долго продлится политическая и военная поддержка Запада, имеющая решающее значение для ее борьбы?» — задается вопросом издание.

Отмечается, что кандидатура на пост вице-президента от республиканцев США Джей Ди Вэнс существенно уменьшает шансы Украины на продолжение военное и финансовой помощи ВСУ от Соединенных Штатов, поскольку экс-президент США Дональд Трамп имеет шансы победить в президентской гонке.

До этого сообщалось, что США сократят или вовсе прекратят помощь Украине в следующем году, если к власти придет Трамп, а вице-президентом при нем станет Вэнс.

Ранее Вэнс пообещал, что при Трампе «всем будет лучше».

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