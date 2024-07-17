Критикующая ВСУ депутат Рады вышла из фракции партии Зеленского

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая вышла из фракции правящей на Украине партии «Слуга народа», лидером которой является Владимир Зеленский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил другой парламентарий Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Безуглая вышла из фракции «Слуга народа»!» — написал депутат.

Еще один нардеп, Ярослав Железняк, добавил, что после того, как Безуглая добровольно покинула фракцию, в ней осталось 233 депутата.

Отмечается, что Безуглая избиралась в Раду по мажоритарному округу, что позволяет ей сохранить депутатский мандат даже после выхода из фракции.

14 июля Безуглая сообщила, что главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский не верит в победу ВСУ и «согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции». Она уже не раз критиковала главнокомандующего и отдельные подразделения армии страны. Однако украинские СМИ прислушиваются ко всем ее заявлениям, потому что есть версия, что высказывается она не «сама по себе», а по указке офиса Владимира Зеленского. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Безуглую внесли в базу сайта «Миротворец».