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Китай из-за Тайваня приостановил консультации с США по контролю над вооружениями

МИД: Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями

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Global Look Press

Из-за продажи США вооружения Тайваню Китай приостановил консультации с Соединенными Штатами по контролю над вооружениями и нераспространению. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь, сообщает China News.

«Американская сторона, которая игнорирует решительные протесты и неоднократные представления со стороны Китая, продолжила продавать оружие Тайваню, предпринимая ряд действий, которые серьезно нарушают коренные интересы КНР и разрушают двустороннее политическое взаимодоверие», — отметил Линь Цзянь.

В связи с этим, подчеркнул представитель МИД, Пекин решил приостановить новый раунд консультаций с Вашингтоном по контролю над вооружениями и нераспространению.

«Ответственность за создавшуюся ситуацию лежит на американской стороне», — добавил он.

До этого политолог Владимир Корнилов прокомментировал заявление первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского об отсутствии основ для диалога по контролю над вооружениями с Соединенными Штатами. Эксперт напомнил, что Москва неоднократно подчеркивала готовность обсуждать вопросы стратегической стабильности, но с учетом интересов всех игроков. Однако, по его словам, Вашингтон не готов к такому разговору.

Ранее в МИД РФ заявили, что не получали предложений от США о встрече по стратегической стабильности.

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