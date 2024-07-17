Стало известно об отказе одного из губернаторов возглавить ХМАО

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в начале текущего года отказался от предложения возглавить Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Об этом сообщает Ura.ru.
Источники в администрации президента заявили, что у Шумкова на решение были свои причины.
«Его назначили в «красный» регион, где рейтинги всех властей были в минусовой зоне, и он смог сломать этот тренд. Сейчас Курганская область стабильно «зеленая», — сказал один из них.
Другой источник отметил, что за первый губернаторский срок Шумкова Курганская область вошла в топ-5 регионов по развитию промышленности, при этом в шесть раз сократилась безработица, было отремонтировано и построено рекордное количество социальных объектов.
Подразумевалось, что назначение в новый регион было, как повышение. Кроме того, Шумкову дали возможность предложить кандидатов на пост губернатора Курганской области из своей команды.
До этого сообщалось, что в Кургане назначили временно исполняющего обязанности главы города.
Ранее Путин прокомментировал отсутствие женщин-губернаторов в России.