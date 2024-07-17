Стало известно об отказе одного из губернаторов возглавить ХМАО

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в начале текущего года отказался от предложения возглавить Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО). Об этом сообщает Ura.ru.

Источники в администрации президента заявили, что у Шумкова на решение были свои причины.

«Его назначили в «красный» регион, где рейтинги всех властей были в минусовой зоне, и он смог сломать этот тренд. Сейчас Курганская область стабильно «зеленая», — сказал один из них.

Другой источник отметил, что за первый губернаторский срок Шумкова Курганская область вошла в топ-5 регионов по развитию промышленности, при этом в шесть раз сократилась безработица, было отремонтировано и построено рекордное количество социальных объектов.

Подразумевалось, что назначение в новый регион было, как повышение. Кроме того, Шумкову дали возможность предложить кандидатов на пост губернатора Курганской области из своей команды.

До этого сообщалось, что в Кургане назначили временно исполняющего обязанности главы города.

Ранее Путин прокомментировал отсутствие женщин-губернаторов в России.