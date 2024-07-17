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Президент Польши рассказал, чем грозит победа России в конфликте на Украине

Глава Польши Дуда заявил, что победа РФ на Украине может привести к войне с НАТО

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Miguel Angelo Pereira/AP

Победа России в украинском конфликте может привести к войне с НАТО. Об этом в интервью Wirtualna Polska заявил президент Польши Анджей Дуда.

«Потенциальная война России с Западом будет невероятно близка», — заявил глава государства, отвечая на вопрос о возможном поражении Украины в конфликте с Россией.

Он отметил, что Североатлантический альянс уже готовится к возможным боевым действиям с российскими силами.

11 июля стало известно, что НАТО по-прежнему считает Россию главной угрозой для государств альянса. Об этом говорится в итоговой декларации, принятой на саммите организации в Вашингтоне.

«Всесторонняя угроза», которую Россия якобы представляет для НАТО, сохранится в долгосрочной перспективе, считают члены альянса. При этом в декларации говорится, что Североатлантический альянс не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Москвы. НАТО и дальше готово для снижения риска и предотвращения эскалации поддерживать каналы связи с Российской Федерацией, отмечается в документе.

Ранее НАТО призвало мир не оказывать помощь России.

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