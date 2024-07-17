Бывшая конкурентка Трампа выразила ему поддержку

Бывшая участница президентской гонки в США Никки Хейли выразила полную поддержку Дональду Трампу на предстоящих выборах, хотя раньше его критиковала. Об этом она сообщила в ходе второго дня работы национального съезда Республиканской партии в Милуоки, передает ТАСС.

«Трамп попросил меня выступить на этом съезде во имя единства. Это было любезное приглашение, и я с радостью его приняла. Хочу внести полную ясность: Дональд Трамп пользуется моей полной поддержкой», — сказала политик.

Она также призвала республиканцев к объединению вокруг их кандидата, чтобы победить Демократическую партию и «спасти Америку».

17 июля глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт скрестил пальцы за победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах с учетом того, что при нем отношения двух стран были на высоком уровне.

До этого член палаты представителей конгресса США республиканец Байрон Дональдс заявил, что Трамп стал более энергичным после совершенного на него покушения.

16 июля немецкая радиостанция RBB приняла решение уволить комика Себастьяна Хотца и приостановить его передачу из-за поста в социальной сети X, где он выразил одобрение к покушению на Дональда Трампа.

Ранее Трамп допустил ослабление ограничений против России.