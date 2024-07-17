МИД РФ: Киев готов на самые безрассудные шаги против Белоруссии

Власти Украины готовы на самые безрассудные шаги в отношении Белоруссии из-за неудач на поле боя. Об этом в интервью ТАСС заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Сообщения об активизации ВСУ в приграничной зоне с союзной нам Белоруссией воспринимаются нами со всей серьезностью. На фоне очевидных неудач в зоне СВО киевский режим способен на самые безрассудные шаги», — заявил дипломат.

До этого он заявил, что любой провокации Украины в отношении Белоруссии в соответствии с военной доктриной Союзного государства будет дан ответ.

29 июня в минобороны Белоруссии заявили, что «коалиция западных стран» пытается втянуть Минск в конфликт на Украине. В ведомстве утверждали, что на белорусско-украинской границе ведется сосредоточение вооружений и личного состава ВСУ, идет минирование и «наращивание инженерных заграждений».

Позже Украина отвела войска, ранее сконцентрированные в районе границы с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что урегулированием напряженной обстановки на границе Белоруссии и Украины занимались не дипломаты, а военные.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко объяснил, в каком случае Белоруссия будет воевать.