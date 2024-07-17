Байден допустил выход из президентской гонки

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. Об этом Байден рассказал в интервью телеканалу BET.

«Если бы у меня проявилось какое-то заболевание, если бы кто-то, врачи пришли и сказали, что у вас такая-то проблема», — заявил он.

13 июля владеющий активами в США британский миллиардер Ричард Брэнсон призвал Джо Байдена отказаться от выдвижения на выборах и «передать эстафету молодому поколению».

13 июля издание Politico написало, что группа из 24 бывших конгрессменов от Демократической партии США направила Байдену письмо, в котором призвала его отказаться от участия в президентских выборах.

Тем временем часть крупных спонсоров Демократической партии США приостановили перевод пожертвований на сумму в $90 млн до тех пор, пока партия не найдет нового кандидата на президентские выборы вместо Джо Байдена.

Ранее Байден заявил, что ему 41 год.