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Трамп прибыл на съезд республиканцев

Трамп приехал на съезд республиканцев, но выступать не будет

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Evan Vucci/AP

Бывший президент США Дональд Трамп прибыл на конгресс Республиканской партии, который проходит в Милуоки. По информации ТАСС, он появился перед публикой с повязкой на ухе после покушения.

Трамп был встречен бурными аплодисментами при входе на арену Fiserv Forum и занял место на трибуне рядом с кандидатом в вице-президенты Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

Таким образом, Трамп, как и в предыдущий день, не планирует выступать на конгрессе. Ожидается, что его выступление состоится в завершающий день мероприятия, 18 июля.

Перед мероприятием американские полицейские ликвидировали мужчину с ножом недалеко от съезда Республиканской партии США в Милуоки. Один из очевидцев рассказал, что человек, в которого стреляли полицейские, был бездомным. Отмечается, что он страдал биполярным расстройством. Когда он приблизился к полицейским и достал нож, они начали в него стрелять.

13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. В политика выстрелили несколько раз. После стрельбы он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее Иран отреагировал на заявление о своей роли в покушении на Трампа.

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