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Лавров указал Швейцарии на отход страны от принципа нейтралитета

Лавров: Россия учтет отход Швейцарии от принципа нейтралитета

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров на встрече с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом заявил, что Москва учтет отход Берна от принципа нейтралитета. Слова Лаврова передает пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

«Со стороны РФ отмечен прогрессирующий отход Швейцарии от принципов нейтралитета в контексте ее присоединения к антироссийским акциям западных столиц, сделавших ставки на безоглядную поддержку Украины», — заявил Лавров.

До этого Лавров во время переговоров с главой МИД Кувейта Абдаллой Аль-Яхьей назвал интересной встречу с Иньяцио Кассисом.

При этом в пресс-службе министерства иностранных дел Швейцарии заявили, что совместно с Украиной работают над продолжением мирного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта. В ведомстве отметили, что первый «саммит мира», который прошел в Швейцарии 15-16 июня, не дал желаемых результатов. В Берне отметили, что основной проблемой форума было отсутствие России и Китая.

Ранее Владимир Зеленский пожелал увидеть Россию на второй конференции по Украине.

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