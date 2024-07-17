И.о. главы МИД Ирана заявил, что не планирует визит в Россию

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани прямо сейчас не планирует визит в Россию, но делегации двух стран регулярно посещают Тегеран и Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Тегеран и Москва регулярно обмениваются делегациями. В текущий момент у Кани нет конкретных планов визита в Россию.

В мае 2024 года замминистра иностранных дел Ирана Али Багери Кани назначили исполняющим обязанности главы МИД после кончины предыдущего министра Хосейна Амира Абдоллахияна в результате крушения президентского вертолета.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что Раиси и его делегация не выжили. По данным агентства Tasnim, на его борту было восемь человек. Операция по поиску тел завершилась, их направили в Тебриз.

Ранее в Иране назвали Россию сильной страной.