В случае прихода к власти в США Дональда Трампа, Украина не станет членом НАТО, заявил сотрудник аналитического центра Independent Institute Билл Эверс. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам аналитика, попытки принять Киев в Североатлантический альянс были еще во время президентства Джорджа Буша — младшего. Если же Трамп станет главой государства, то он и нынешний кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс предпочтут, чтобы Украина еще долгое время имела бы статус нейтрального государства.

До этого глава второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел России Алексей Полищук заявил, что Запад придумал так называемые соглашения о безопасности с Украиной, чтобы не принимать ее в Организацию Североатлантического договора (НАТО).

16 июля заведующий кафедрой сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук заявил, что победа Трампа на выборах не остановит военную помощь США Киеву.

Ранее Медведчук направил Трампу письмо после покушения.