Медведев заявил, что Россия могла вступить в НАТО

Российская Федерация могла вступить в Организацию Североатлантического договора (НАТО) после распада СССР. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, слова которого передает aif.ru.

«После распада Советского Союза Россия проводила курс на сближение с Западом. В тот момент вступление нашей страны в НАТО могло стать одним из сценариев развития событий», — заявил он, отметив, что бомбардировки Белграда развеяли былые иллюзии.

10 июля были опубликованы рассекреченные документы, в которых говорится, что в 1997 году президент США Билл Клинтон уверял российского коллегу Бориса Ельцина, что НАТО не угрожает России. При этом Клинтон отметил, что для создания новой России будет опасным, если США публично допустят возможность вступления в альянс бывших республик СССР, однако подчеркнул, что он категорически настроен против ограничений на вступление в него для каких-то стран.

До этого стало известно о желании Ельцина добиться вступления РФ в НАТО при первом же расширении. По мнению Ельцина, после России должны были последовать другие страны из Центральной и Восточной Европы.

Ранее Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd выступить перед участниками СВО.