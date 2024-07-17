Великобритания попытается в ближайшие месяцы начать «перезагрузку» отношений с ЕС

Великобритания и Евросоюз намерены провести двусторонний саммит в рамках попытки нового британского премьера Кира Стармера «перезагрузить» отношения с партнерами в Европе после Brexit. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что первый двусторонний саммит планируется провести в ближайшие месяцы.

Источник издания подчеркнул, что глава Евросовета Шарль Мишель планирует обсудить идею проведения форума со Стармером на полях саммита Европейского политического сообщества (пройдет 17-18 июля в Лондоне). В текущий момент обсуждение данного вопроса находится на ранней стадии, утверждается в публикации.

До этого новый глава британского правительства Кир Стармер заявил, что Великобритания начнет работу по перезагрузке отношений со своими партнерами в Европе.

Стармер стал новым премьер-министром Великобритании 5 июля после уверенной победы Лейбористской партии на парламентских выборах над правящей Консервативной партией.

Ранее новый премьер Британии высказался по Украине в духе предшественника.