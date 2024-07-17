Стало известно, где находились полицейские, когда стреляли в Трампа

Полицейские находились в здании, с крыши которого Мэтью Крукс стрелял в экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что специалисты Секретной службы США заявили, что задачей данной группы полицейских было выявление возможных угроз во время митинга Трампа. Сотрудники полиции заметили злоумышленника, когда он ходил рядом со зданием. Его поведение им показалось подозрительным. Стражи порядка предупредили сотрудников Секретной службы об этом. Что было предпринято после этого, не уточняется.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран отреагировал на заявление о своей роли в покушении на Трампа.