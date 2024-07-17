МИД РФ обвинил Запад в обмане Украины для отсрочки вступления в НАТО

Запад придумал так называемые соглашения о безопасности с Украиной, чтобы не принимать ее в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук, слова которого передает ТАСС.

«Они были придуманы Западом, чтобы не принимать Киев в альянс», — заявил он.

По мнению Полищука, западные страны соглашениями о безопасности хотят успокоить расстроенное руководство Украины и заставить его продолжать воевать с РФ.

15 июля президент страны Владимир Зеленский заявил, что по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Украина «получила максимум» возможного. По словам Зеленского, по окончании боевых действий в рамках конфликта с Россией Украина быстро получит приглашение на вступление в альянс.

11 июля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что соглашения о безопасности с Украиной подписали свыше 20 из 32 членов Организации Североатлантического договора. Позже глава НАТО заявил, что Украина получит финансирование на военные расходы в размере $40 млрд только на один год.

Ранее Дональд Трамп допустил ослабление ограничений против России.