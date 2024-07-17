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Пентагон намерен продолжать военное сотрудничество с Грузией

В минобороны США заявили о намерении продолжать военное сотрудничество с Грузией

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Shakh Aivazov/AP

Вашингтон будет продолжать поддерживать военное сотрудничество с Тбилиси, несмотря на отмену совместных учений. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря министерства обороны США Патрика Райдера сообщает ТАСС.

Райдер, комментируя на регулярном брифинге перенос на неопределенный срок запланированных на лето этого года грузино-американских военных учений, заявил, что Пентагону неизвестно о каких-либо других отменах.

Он подчеркнул, что США продолжат поддерживать партнерские связи с грузинской армией. Пентагон также будет находить возможности для укрепления суверенитета и поддержания территориальной целостности Грузии.

До этого США из-за пересмотра двусторонних отношений государств на фоне последних разногласий отложили совместные военные учения с Грузией Noble Partner («Благородный партнер»). В Вашингтоне заявили, что сейчас неподходящее время для проведения крупномасштабных военных учений в Грузии.

Ранее в СВР заявили, что США готовят смену власти в Грузии.

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