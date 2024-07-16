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Недалеко от съезда Республиканской партии полицейский застрелил человека

Полицейский застрелил человека недалеко от места съезда Республиканской партии

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Shutterstock

В Милуоки (штат Висконсин) примерно в полутора километрах от зоны безопасности вокруг места проведения Национального съезда Республиканской партии полицейский застрелил неизвестного. Об этом сообщает телеканал Fox News 6, ссылаясь на источники.

По данным журналистов, полицейский прибыл в Милуоки из города Колумбус из штата Огайо. На место убийства прибыла бригада судебно-медицинской экспертизы.

Подробности и причины инцидента остаются неизвестными.

Съезд Республиканской партии открылся в Милуоки 15 июля и должен продлиться четыре дня.

Вечером 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшим являлся 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали на месте. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее хирург рассказал о последствиях для Трампа после попытки покушения в Пенсильвании.

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